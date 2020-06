Mercato NBA, gli Oklahoma City Thunder firmano Luguentz Dort

Anche gli Oklahoma City Thunder battono un colpo sul mercato NBA. Più che colpo, si tratta però di una conferma. La franchigia in cui gioca anche il nostro Danilo Gallinari, ha infatti chiuso un accordo con Luguentz Dort firmando un contratto pluriennale. A riportare la notizia per primo è stato Marc Stein del New York Times. In attesa di capire i dettagli dell’operazione, è chiaro che i Thunder si sono convinti sul giocatore dopo averlo testato più volte in campo: con lui all’interno della starting lineup OKC ha un record clamoroso di 16-5.

The Thunder have signed Lugeuentz Dort to a multi-year contract — Marc Stein (@TheSteinLine) June 24, 2020

Dort signed a two-way contract with the Thunder last July and emerged as a surprise starter this season, prompting them to convert his contract into a multi-year deal. OKC is 16-5 when Dort is in the starting lineup — Marc Stein (@TheSteinLine) June 24, 2020

I Thunder sono una delle 22 squadre che prenderanno parte al finale di stagione in quel di Orlando e intende dire la sua nella Western Conference candidandosi come possibile sorpresa. L’annata fenomenale di Chris Paul & co. sta stupendo tutti gli addetti ai lavori. Vedremo se Sam Presti deciderà di puntellare nuovamente il roster regalando ai propri tifosi un altro free agent: i nomi disponibili sulla lista sono ancora diversi.

