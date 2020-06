NBA, Paul George svela un importante retroscena del suo addio ai Pacers

A tre anni di distanza dell’addio agli Indiana Pacers, Paul George torna a parlare sulle dinamiche che lo hanno spinto ad abbandonare la franchigia.

Ospite nel podcast Knuckleheads, il giocatore dei Los Angeles Clippers ha spiegato quali sono stati gli eventi più importanti che hanno influito sulle sue decisioni. Il fatto che la dirigenza abbia scambiato Danny Granger invece che aiutarlo a riprendersi dall’infortunio, o lo scambio di George Hill senza prima averlo informato hanno creato un po’ di tensione.

Ma c’è dell’altro, sempre durante il podcast, l’ex Pacers ha rivelato che quando ancora giocava in Indiana, nonostante fosse apparso in alcune voci di mercato, era sotto il mirino di un altro giocatore che avrebbe cambiato maglia pur di giocare con lui e che, a detta di George, era l’ala grande più forte di quell’anno:

“Non farò nomi per motivi di privacy. Lo dirò solo così: all’epoca la migliore ala grande in NBA voleva venire in Indiana e fare squadra con me. Ma la dirigenza mi ha detto cose del tipo: ‘Siamo un piccolo mercato. Non siamo in grado di farlo. Non possiamo permettercelo’. Uno tra i migliori attaccanti vuole venire a giocare qui e non riesci a farlo funzionare?. Semplicemente non volevano farlo. Mi sono chiesto cosa ci facevo lì , in una squadra che non vince. Ho la migliore ala grande che vuole venire a giocare proprio qui, non tutti scelgono Indy per venire a giocare. Nonostante tutto questo la dirigenza non ha fatto nulla per prenderlo”.