NBA, Mike Budenholzer parla dell’infortunio di Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo ha saltato le ultime due gare dei suoi Milwaukee Bucks prima dell’interruzione della stagione, a causa di un trauma capsulare rimediato al ginocchio sinistro.

A tal proposito, il suo allenatore Mike Budenholzer, intervenuto al microfono di Jackie MacMullan di ESPN, ha affermato che, se la stagione non si fosse interrotta, probabilmente i Bucks e lo stesso Giannis avrebbero riscontrato una serie di difficoltà non proprio trascurabili:

“Chi può dire cosa sarebbe accaduto se avessimo continuato a giocare? Non sono così sicuro che sarebbe stato un vantaggio per noi. Giannis sarebbe rimasto fuori forse due settimane in totale e noi avremmo presumibilmente peggiorato il nostro record. Ora è assolutamente sano fisicamente ed in gran forma, proprio perché ha avuto a disposizione parecchio tempo per la riabilitazione. Se la stagione fosse proseguita normalmente, avrebbe sicuramente tentato di rientrare anzitempo, forzando le tappe per tornare ad aiutare il prima possibile la squadra. Noi tutti al contrario, pur desiderandolo in campo, avremmo dovuto fermarlo con il buon senso ed alleviare la pressione che ormai grava su di lui”.