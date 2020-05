NBA Trend Topic #2

La settimana che ci ha introdotto nella fase 2 porta in dote anche la seconda puntata di NBA Trend Topic, la rubrica che seleziona per voi il meglio dall’universo Twitter che gravita attorno alla lega.

#MondayMotivation

Sin dall’inizio del lockdown NBA che ha sancito la sospensione a tempo indeterminato di tutte le partite in calendario, Bam Adebayo dei Miami Heat posta sul proprio profilo una GIF a scandire il lento scorrere delle giornate. Il messaggio alla lega, in attesa di direttive specifiche che consentano di ripartire in sicurezza, è arrivato forte e chiaro: It’s Game Time, ft. Damian Lillard.

#TuesdayThoughts

Gli Indiana Pacers azzardano la domanda che infiammerebbe qualsiasi timeline. Libero sfogo alla fantasia dei fan.

who's the most underrated Pacer of all time? — Indiana Pacers (@Pacers) May 5, 2020

#WednesdayWisdom

Enes Kanter non dimentica le vicissitudini che l’hanno visto coinvolto in prima persona per la manifesta opposizione al governo turco. La pausa forzata è l’occasione giusta per recuperare – in compagnia dell’amabile gattino – la biografia critica di Fethullah Gulen, nemico numero uno della dittatura Erdogan. A occhi attenti non sarà sfuggito il libro Meet Baby Shark sul ripiano a sinistra nella foto. Saggezza in pillole, per tutte le età.

#ThrowbackThursday

Un instant classic della storia NBA che proprio giovedì ha compiuto 31 anni. Il malcapitato Craig Elho, a distanza di tempo, lo ricorda ancora con dovizia di particolari.

#FridayFeeling

Nella notte italiana tra giovedì e venerdì, Giannis Antetokounmpo ha rivelato di essere stato preso di mira da hacker che hanno violato il suo account Twitter. Le scuse per i messaggi diffusi dal profilo ufficiale dell’MVP non si sono fatte attendere e la stella di Milwaukee ha ribadito il dispiacere per l’accaduto.

