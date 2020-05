Le 10 peggiori divise nella storia NBA

I colori di una divisa rappresentano l’appartenenza a una determinata franchigia, e alla cultura che si è creata in quella città. Inoltre, l’NBA tiene molto all’immagine e alla sua reputazione. In questa speciale classifica di ESPN, andiamo a vedere quali sono le divise che hanno fatto vergognare i dirigenti NBA, i giocatori e i proprietari. Sono le 10 divise che farebbero rinnegare la propria fede sportiva a qualsiasi tifoso della Lega.

10. Washington Wizards 2006-2009

La divisa fu indossata da un certo Gilbert Arenas per ben 3 stagioni. Lo stile era alquanto dubbio, soprattutto per quanto riguarda il colore. La canotta dorata vuole dare un senso di regalità al completo, usando un colore associato alla vittoria. Le stelline blu invece richiamano la bandiera degli Stati Uniti, per ricordare a tutti che si tratta pur sempre della squadra della capitale. Il risultato è paragonabile a quelli ottenuti dalla franchigia sul campo, ovvero pessimo.

9. Washington Wizards 2015-2016

Ancora loro. I Washington Wizards hanno provato nuovamente a rinfrescare il look della loro divisa alternativa, fallendo anche questa volta. Il colore rosso la fa da padrona, mentre le linee bianche e blu fanno il giro del corpo. Il disegno parte dalla spalla, passa per il sedere e la schiena, e ritorna sulla spalla. Il risultato è una sinfonia cromatica che comprende la canotta e i pantaloncini, facendo apparire il giocatore simile a uno sciatore anni ’70 o a un grande flipper.

8. Dallas Mavericks 2019-2020

La città di Dallas è nota per la sua corrente di “street art”, capeggiata da Tex Moton. Il famoso artista ha decorato la città con i suoi bellissimi murales per molti anni, spesso scontrandosi con i divieti amministrativi. Purtroppo per noi non sono riusciti a impedirgli di mettere mano alla divisa dei Mavs. I risultati ottenuti per le strade, sono diametralmente opposti a quelli ottenuti sulle divise. Il nostro povero Luka Doncic sembra un grosso cartone animato.