Perché Michael Jordan ha rifiutato di girare ‘The Last Dance’ a casa sua

Se con ‘The Last Dance’ pensavate di poter vedere proprio tutto della vita di Michael Jordan vi sbagliavate. La leggenda dei Chicago Bulls, infatti, ha negato l’autorizzazione di girare a casa sua le interviste che mano a mano compaiono durante tutte le puntate del documentario incentrato sulla sua figura. Il motivo? Ci sono alcune cose che MJ vuole ancora far rimanere private, come la sua casa a Jupiter, in Florida. Come svelato da Jason Hehir, direttore esecutivo del documentario in questione, Jordan ha chiesto di trovare altri luoghi dove poter registrare ogni cosa:

“Ci sono alcuni aspetti della sua vita che vuole mantenere privati. Non voleva che la gente vedesse le sue cose personali. L’ho rispettato e quindi non l’ho mai spinto nel cercare di cambiare idea.”

Le interviste sono state girate in 3 case diverse: 1 affittata per l’occasione e le altre 2 di proprietà di amici dello stesso Hehir i quali hanno prestato la loro dimora per concederla piacevolmente a His Airness:

“Ho cercato luoghi in cui sembrava che Michael potesse vivere. Sapevo che aspetto avesse la sua vera casa e sapevo che MJ fosse un benestante che ha determinati gusti, quindi volevamo trovare qualcosa di simile.”

Girare “The Last Dance” al di fuori dell’attuale casa di MJ è stato un piccolo favore che Hehir e il suo team hanno dovuto concedere alla leggenda in cambio dei suoi pensieri e delle sue opinioni più profonde. Alla fine possiamo dire hanno fatto un affare.

Per la cronaca, la casa di Michael a Jupiter è stata valutata da Forbes intorno ai 12.4 milioni di dollari. La tenuta presenta 11 camere da letto, un sontuoso complesso sportivo con campo da basket e palestra incorporate, una sala cinema e una stanza per le sue partite di poker con amici.

LEGGI ANCHE

I giocatori NBA perplessi su un possibile ritorno ad allenarsi

The Last Dance: Jordan darà in beneficenza i proventi

The Last Dance, le reazioni dei giocatori alle puntate 5 e 6