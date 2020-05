NBA, Craig Ehlo racconta la sua versione di “The Shot”

Craig Ehlo, buon tiratore ricordato soprattutto tra le fila dei Cleveland Cavaliers, entrò nella storia dalla porta sbagliata, nel momento in cui Michael Jordan tirò in sospensione sulla sua testa e portò allo scadere i Bulls alle finali della Eastern Conference del 1989. Quel tiro tanto iconico, impreziosito da Ehlo e compagni che arrancano nel tentativo di fermare Jordan , è passato alla storia con la denominazione “The Shot”.

Recentemente infastidito dalle dichiarazioni rilasciate a riguardo dell’episodio da Ron Harper, suo compagno ai tempi di Cleveland e poi vincitore di tre anelli proprio a Chicago, Ehlo ha risposto piuttosto piccato alla presunta volontà, espressa dall’ex compagno durante una recente puntata di “The Last Dance”, di marcare Jordan in quell’occasione decisiva:

“Le sue parole non fanno altro che screditarmi maggiormente, come se fosse colpa mia e non un capolavoro di MJ. Harper può dire quello che vuole, ma non è mai stato un grande difensore né un giocatore che si prendesse responsabilità decisive. Proprio in quell’occasione, a differenza di quello che racconta, non chiese al coach di marcare Michael e la marcatura fu assegnata a me per parità di ruolo. L’epilogo lo conoscete, ma io feci il possibile per contenerlo, così come i miei compagni in aiuto. Ron sarà anche riconosciuto come un grande difensore soprattutto per merito degli anni iridati a Chicago, ma ad esser sinceri fu la quarta, forse quinta, forza difensiva di quella squadra”.

