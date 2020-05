NBA Trend Topic #1

NBA Trend Topic è la nuova rubrica di nbareligion.com che seleziona per voi il meglio dalla frizzante community NBA Twitter. Una rassegna dei contenuti della settimana associati agli hashtag di tendenza che, dal lunedì al venerdì, popolano le vostre timeline.

#MondayMotivation

Trovare l’energia per affrontare il lunedì mattina, a maggior ragione dopo una lunga quarantena, non è facile. Un consiglio? Puntate 3&4 di The Last Dance, colazione con cereali a tema e poi allenamento. Esegue Patrick Beverley, che in questo periodo ha dato ulteriore prova del suo agonismo straripante, anche giocando ai videogiochi.

Ok cool attention. U got it now. U can go on with your day. And Of course Not. IM LOCKED 🔒 IN https://t.co/y8rXMjiWN4 pic.twitter.com/kOkXc2f0qe — Patrick Beverley (@patbev21) April 27, 2020

#TuesdayThoughts

I sondaggi improvvisati di Kendrick Perkins, che da quando è in tv non perde occasione per farsi notare. Siete d’accordo?

Devin Booker Or Bradley Beal? I have to give the edge to Beal!!! — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) April 28, 2020

#WednesdayWisdom

L’ascesa della G League preoccupa la NCAA, che a quanto pare naviga a vista. Josh Hart dei New Orleans Pelicans scherza sullo stato d’animo ai vertici del mondo collegiale.

NCAA somewhere punching the air right now 😂 — Josh Hart (@joshhart) April 29, 2020

#ThrowbackThursday

Ron Artest A-T T-H-E B-U-Z-Z-E-R, gara 5 Playoff 2010. In slomo.

#FridayFeeling

Sull’onda del successo di The Last Dance, in settimana sono stati svelati diversi progetti analoghi in fase di elaborazione più o meno avanzata. Per il momento accontentiamoci del logo di Space Jam 2.

