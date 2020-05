Le 9 rivalità NBA tra giocatori più intense di sempre

Un viaggio attraverso le 9 rivalità tra giocatori NBA più intense di sempre. Dalle sfide tra giganti agli albori della Lega, fino ai dissidi che durano ancora oggi. I duelli che hanno segnato un’epoca, cambiato la carriera di uno dei protagonisti e che ci hanno regalato sprazzi di basket celestiale. Alcune rivalità si sono limitate al parquet, altre hanno avuto i loro risvolti più interessanti fuori. Ecco la classifica secondo Bleacher Report.

9. Michael Jordan vs. Isiah Thomas

La rivalità tra Michael Jordan e Isiah Thomas va ben oltre alle sfide in campo tra Chicago Bulls e Detroit Pistons. Il cattivo sangue che scorre tra i due è emerso fortemente nel documentario di ESPN “The Last Dance“. I primi screzi si ebbero durante l’All-Star Game del 1985. In quell’occasione Thomas tentò di boicottare, più o meno velatamente, il novellino Jordan.

La rivalità scoppiò definitivamente a cavallo degli anni ’80 e ’90. Dal 1988 al 1990 i Bulls persero tre serie consecutive contro i “Bad Boys”. Alle Finali di Conference del 1991, i Bulls ebbero finalmente la meglio. I Pistons, con in testa Thomas, abbandonarono la panchina prima dell’ultima sirena, non stringendo la mano ai futuri campioni NBA. L‘esclusione di Thomas dal Dream Team del ’92, poi, pare dipenda in gran parte dal fatto che Jordan non volesse avere niente a che fare con lui.