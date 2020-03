NBA, Lakers: Dion Waiters ha destato buone impressioni

Dion Waiters, free agent dopo il taglio da parte di Memphis, potrebbe presto tornare in orbita NBA con la maglia dei Los Angeles Lakers.

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, il provino effettuato con i gialloviola in queste ore ha convinto la franchigia a dargli una chance. Per formalizzare l’accordo, si attende l’incontro con lo stato maggiore Lakers a livello tecnico-dirigenziale – coach Frank Vogel, il GM Rob Pelinka e il senior team advisor Kurt Rambis.

Lakers have completed workout with free agent Dion Waiters and he had an impressive showing, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Next portion of Waiters' visit to the Lakers: Meeting with Frank Vogel, Rob Pelinka and Kurt Rambis.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2020