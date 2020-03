JR Smith, al momento free agent e senza una squadra da inizio stagione, sosterrà questa settimana un workout con i Los Angeles Lakers. Si può quindi immaginare una possibile riunione con LeBron James. I due sono stati compagni ai Cleveland Cavaliers dal 2014 al 2018, vincendo l’anello nel 2016. Inoltre LeBron si ricorderà sicuramente dell’inspiegabile gesto di JR Smith durante gara 1 delle Finals 2018. In quell’occasione JR catturò un rimbalzo offensivo a pochi secondi dal termine, ma, al posto di tirare, scappò con la palla in mano con la convinzione di essere in vantaggio.

JR Smith viaggia in carriera con 12.5 punti di media a partita e 3.2 rimbalzi. Oltre ad aver vinto il titolo nel 2016, ha anche vinto il riconoscimento come Sesto uomo dell’anno nel 2013. L’ex Cavs non è l’unico giocatore su cui i Lakers hanno messo i loro occhi. Infatti, dopo il taglio di Troy Daniels, hanno proposto un workout anche alla guardia Dion Waiters.

