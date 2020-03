Risultati NBA, notte di stelle che non brillano: male Antetokounmpo, Doncic e Young; bene Pacers, Jazz, Knicks e Blazers

(37-24) Indiana Pacers 116 – 111 San Antonio Spurs (25-34)

Indiana ha la meglio su San Antonio in una partita tutt’altro che decisa: dopo un inizio forte gli Spurs, primo quarto con un parziale di +8, rispondono i Pacers con un contro-parziale di +17 nel secondo quarto. Nei 10 minuti finali la partita non esce dai binari dei 5 punti massimi di scarto tra le due squadre, ma la spunta la squadra di Indianapolis. Decisivo per i texani qualche errore di troppo al tiro, specialmente dalla linea della carità. Brogdon è il migliore in campo e sigla 26 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, mentre per la compagine della città dell’Alamo il migliore è Patty Mills, che sigla 24 punti con 6 su 11 dalla linea dei tre punti.

(38-22) Utah Jazz 126 – 113 Cleveland Cavaliers (17-44)

Profondo buio a Cleveland: i Cavs che perdono ormai non fanno più notizia e anche contro Utah arriva una sonora batosta, nonostante il risultato dica di un +13 Jazz. Utah è sempre in controllo, tira con percentuali più alte e gestisce il risultato. +14 alla voce rimbalzi difensivi rende l’idea della scarsa precisione al tiro della ex squadra del Prescelto, che come piccola nota positiva ha un Colin Sexton da 32 punti, per i Pacers invece Bogdanovic fa registrare 28 punti.

(39-21) Houston Rockets 123 – 125 New York Knicks (19-42)

Partita vera nonché combattutissima quella giocata nella notte al Madison Square Garden: dopo che New York ha scavato un buon margine nel corso della partita, durante il quarto quarto Houston rientra grazie soprattutto ad un Russell Westbrook davvero dominante. Il lay up di Barrett riporta i Knicks avanti e Westbrook sulla sirena manca il jumpshot che avrebbe portato la partita ai supplementari. Nella compagine texana 35 punti per Harden e 24 con 9 rimbalzi per Westbrook, mentre per i Knicks 27 punti per Barrett e doppia doppia da 16 punti e 16 rimbalzi per Randle.

(27-35) Portland Trail Blazers 130 – 107 Orlando Magic (27-34)

Portland, orfana di Damian Lillard, dilaga contro Orando: decisiva la percentuale dal campo della compagine dell’Oregon che risulta essere davvero troppo alta per i Magic: 56 % dal campo e 16 su 33 dall’arco. Serata di grazie per C.J. McCollum che mette a referto 41 punti con un ottimo 6 su 12 da tre e ai quali aggiunge 5 rimbalzi e 5 assist. Bene anche Whiteside che fa registrare una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi. Per la compagine della Florida bene Vucevic, che sigla 30 punti con 11 rimbalzi.

(30-31) Memphis Grizzlies 127 – 88 Atlanta Hawks (19-44)

Dilaga Memphis contro Atlanta, in quella che era la sfida all’insegna dei giovani playmaker: 39 i punti che separano le due squadre e che lasciano ad Atlanta ben poco diritto di replica. Dopo un primo tempo equilibrato nonché abbastanza combattuta Memphis rientra in campo dagli spogliatoi decisamente più convinta e non trova opposizione alcuna dagli Hawks. Non brilla Trae Young, fermato a 19 punti e 2 assist, doppia doppia da 15 punti e 15 rimbalzi per Valanciunas.

(52-9) Milwaukee Bucks 89 – 105 Miami Heat (39-22)

Battuta d’arresto per i Bucks, che cadono, forse vittime di stanchezza, nella seconda partita del back-to-back. Miami si dimostra la squadra compatta e solida che già da inizio stagione aveva sorpreso tutti e, rafforzatasi grazie soprattutto all’innesto di Iguodala, è pronta a stupire ai playoff. Male Antetokounmpo, che non va oltre i 13 punti, andando più volte a sbattere contro il ferro: per i Bucks 21 li segna Brook Lopez. Bene tra le file degli Heat il solito adebayo, che sigla una doppia doppia da 14 13 e Crowder, autore di 18 punti in uscita dalla panchina.

(37-25) Dallas Mavericks 107 – 109 Chicago Bulls (21-40)

Come detto non brillano le stelle e Doncic, senza il suo fedele compagno Porzingis, non riesce a vincere contro i Bulls, anch’essi con un’assenza illustre: Zach Lavine. Finale a dir poco emozionante, lo accende Finney-Smith con la tripla che vale il meno uno per Dallas. Il libero di Carter Jr. porta la compagine di Windy City sul +2, con 2 secondi mal contati sul cronometro. Doncic prova la tripla da centrocampo, ma il tiro si spegne sul ferro. Chicago porta a casa una partita complicata grazie ad una prova di squadra: ben sei giocatori in doppia cifra nonostante nessuno superi i 20 punti: il migliore è Coby White, con 19 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. A guidare i texani Tim Hardaway Jr. con 26 punti.