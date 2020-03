NBA: Tokyo 2020 è l’obiettivo di Kevin Durant

Kevin Durant ha un obiettivo per questa stagione: partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo la prossima estate. La superstar dei Brooklyn Nets non dovrebbe tornare in campo in questo finale di stagione NBA ma è possibile che possa farlo con indosso i colori di Team USA.

A svelarlo è il suo amico e agente Rich Kleiman. Il manager, intervistato da Ben Golliver del Washington Post ha dichiarato:

“Tokyo è sicuramente una possibilità. Il suo nome è nella rosa dei finalisti che andranno a comporre il roster di Team USA ma prima di prendere ogni tipo di decisione andranno valutati parametri più importanti”

Un obiettivo dunque ma anche una concreta possibilità per Durant che sta progredendo bene nella sua riabilitazione tanto che nella giornata di ieri ha partecipato ad una sessione di tiro con lo staff dei Nets.

Vista la lista dei 44 finalisti, da cui usciranno i 12 componenti del roster per Tokyo, non è peregrino affermare che quella che parteciperà alla prossima Olimpiade sarà una delle squadre più forti di sempre. Team USA infatti vuole e deve riscattare il deludente settimo posto agli ultimi Mondiali e per farlo è pronta a far scendere in campo le sue migliori stelle in una riedizione del “Redeem Team”.

Secondo molteplici fonti è possibile che il roster completo verrà annunciato da Jerry Colangelo e Gregg Popovich, la prima settimana di giugno.

