NBA, Steve Ballmer vicino all’acquisto del Forum di Inglewood

Steve Ballmer, proprietario dei Los Angeles Clippers, è in trattativa avanzata per acquistare The Forum, storica arena situata a Inglewood. La presenza dell’arena è il principale ostacolo alla costruzione di un nuovo impianto a Inglewood, che nell’idea del proprietario diventerebbe la nuova casa dei Clippers. The Forum è di proprietà di James Dolan, proprietario dei New York Knicks, che lo gestisce attraverso la Madison Square Garden Company.

Il problema è sorto a causa della concorrenza che la nuova arena potrebbe creare. Secondo Dolan, il comune ha violato i precedenti accordi che prevedevano il divieto di promuovere attività concorrenti con quelle del Forum. Attualmente sono in corso due cause molto importanti. La prima è stata intentata proprio contro il comune di Inglewood, la seconda contro Steve Ballmer. I processi in corso stanno facendo perdere svariati milioni a Ballmer, che avrebbe quindi preferito risolvere il problema alla radice.

Se l’operazione dovesse andare a buon fine, il Forum rimarrà operativo fino alla completa costruzione della nuova arena che secondo i progetti avrà una capacità di circa 18.000 persone. Il proprietario dei Clippers è impaziente di traslocare lontano dallo Staples Center, dove hanno un contratto fino al 2024. Secondo lui, i Clippers, vengono messi in secondo piano sotto vari aspetti. La loro influenza sulla gestione dell’impianto è inferiore rispetto a quella dei Lakers e dei Kings (NHL), entrambi della famiglia Buss.

