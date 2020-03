NBA, Kendrick Perkins: “LeBron dovrebbe vincere l’MVP”

Idee chiare e sfrontatezza. Ingredienti che non mancano a Kendrick Perkins, ex giocatore di Boston Celtics, Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans e Cleveland Cavaliers. Siamo a marzo, la stagione NBA volge sempre più al termine ogni giorno che passa. E come ogni anno, iniziano le discussioni e i pareri sul prossimo MVP della regular season.

A questo punto della stagione, sembrano essere due i contendenti principali: Giannis Antetokounmpo e l’intramontabile LeBron James. Le due stelle stanno trascinando le rispettive squadre e, quest’anno, sembrano più che mai decise a voler alzare al cielo l’anello. Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers guidano le rispettive divisioni, ma la strada per le Finals è tutt’altro che scontata.

Perkins si è schierato a favore del Re e, a supporto della sua tesi, sostiene che il 23 dei Lakers non stia ricevendo lo stesso trattamento del greco. In particolare, Perkins fa riferimento al secondo periodo di James a Cleveland, in cui ha disputato quattro finali consecutive vincendo solamente il titolo di MVP delle Finals 2016. Queste le parole dell’ex centro al programma ESPN First Take:

“Quando LeBron James si trovava ad Est, tutti pensavano: ‘Oh, si trova a Est’. Ha perso quattro titoli di MVP quanto è tornato a Cleveland. Perché? Perché era a Est. Durante quegli anni, i titoli di MVP sono andati a giocatori della Western Conference, perché facevano casino a Ovest. Perché non stiamo mantenendo lo stesso metro di giudizio con Giannis? È a Est, e l’Est è più debole. Niente LeBron James, niente Kawhi Leonard. Perché la questione non è la stessa?”

Infine, Perkins ha aggiunto:

“LeBron ha portato il suo talento nella Western Conference. I Lakers sono al primo posto a Ovest.”

Il pensiero del campione NBA 2008 è sicuramente interessante, ma lasciamo a voi le contro-argomentazioni.

