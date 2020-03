NBA, Leon Rose nominato ufficialmente presidente dei Knicks

I New York Knicks hanno nominato presidente Leon Rose, in via ufficiale. La società non ha rivelato i dettagli dell’accordo con l’ex agente. Il suo compito sarà quello di supervisionare le operazioni di carattere sportivo e a livello di roster. In una lettera ai tifosi, Leon ha dichiarato pieno supporto all’allenatore Mike Miller e al suo staff.

Rose è stato per molti anni uno dei migliori agenti in circolazione. I suoi clienti principali sono stati giocatori del calibro di Joel Embiid, Chris Paul, Devin Booker, Karl-Anthony Towns, Carmelo Anthony e Kyle Kuzma. In precedenza è stato agente anche di due MVP, LeBron James e Allen Iverson. Il proprietario dei Knicks, James Dolan, ha subito commentato la nomina:

“Sono lieto di dare il benvenuto a Leon ai New York Knicks in veste di presidente. Credo sia il leader giusto per costruire un progetto vincente per i nostri tifosi. Leon è uno dei più rispettati dirigenti nel mondo del basket professionista, con decine di anni di successi durante le sue esperienze con i giocatori NBA e nel team management. Sono fiducioso che porterà la sua esperienza e le sue doti relazionali per garantire il successo a lungo termine della nostra squadra.”

I Knicks sono attualmente penultimi nella Eastern Conference e hanno il quarto peggior record della NBA. La squadra sta attraversando un momento negativo da diversi anni, con le ultime 7 stagioni che hanno visto un record negativo. Inoltre non partecipano ai playoff dalla stagione 2012-2013. È tempo di cambiare rotta in quel di New York.

