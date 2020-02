NBA, Il buzzer beater di Kawhi Leonard in gara 7 finalista del World Press Photo

L’organizzazione World Press Photo, come ogni anno, ha annunciato i candidati papabili a vincere il premio World Press Photo Of The Year. Per l’edizione 2020 spunta anche lo scatto realizzato dal fotografo canadese Mark Blinch, che immortala il buzzer beater vincente di Kawhi Leonard in gara 7 delle Eastern Conference Semifinals del 2019.

L’istantanea ritrae gli attimi prima della realizzazione del canestro di Leonard che ha portato i Toronto Raptors alle finali di Conference. I Raptors hanno poi conquistato il primo titolo NBA della loro storia battendo alle Finals i Golden State Warriors in sei gare.

Il match fece registrare anche record di ascolti in territorio canadese, dati poi migliorati proprio nel corso delle Finals 2019. La premiazione del contest fotografico si terrà ad Amsterdam (16-18 aprile 2020).

