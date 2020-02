NBA, Gallinari: “Sono contento di essere rimasto coi Thunder”

Danilo Gallinari, ala piccola degli Oklahoma City Thunder, ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast The Daily Thunder. Gallinari, prima della fine delle trade deadline, era stato accostato ai Miami Heat. Solo che lo scambio vociferato non è si è poi concluso con il Gallo che è rimasto ai Thunder. Durante il podcast si è detto contento di essere rimasto in Oklahoma:

“Volevo veramente rimanere a Oklahoma. Sarebbe stata dura lasciare tutti i miei compagni e i fan dei Thunder.”

Successivamente al Gallo è stato chiesto se vi è la possibilità di rinnovare con la squadra quest’estate:

“Spero di sì. Adesso non è il momento opportuno di parlare di queste cose. Ma quest’estate potrebbe essere molto interessante… sicuramente rimanere a Oklahoma sarebbe bello.”

Poi gli è stato domandato come si sentirà a giocare i playoff davanti ai tifosi della Chesapeake Arena:

“Sinceramente non vedo l’ora. Mi ricordo l’emozioni che provavo in passato durante la post-season. Voglio riavere quelle emozioni giocando per OKC.”

Gallinari è sicuramente uno dei motivi per cui i Thunder ora sono al 6° posto nella Western Conference. In 49 partite giocate con la maglia dei Thunder, l’italiano sta viaggiando con una media di 19.1 punti, 5.6 rimbalzi e 2.2 assist.

