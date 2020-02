Risultati NBA: career-high per Embiid e Beal! Vincono ancora Bucks e Rockets, clamoroso tracollo Heat

Phoenix Suns 131-111 Utah Jazz

Grande vittoria in trasferta dei Suns, su uno dei campi più ostici di tutta l’NBA. I primi due quarti sono in perfetta parità: nel primo è Utah a segnare 35 punti e a subirne 27. Il secondo invece vede Phoenix prevalere, sempre con 35 punti segnati e 27 subiti. Dalla perfetta situazione di parità creatasi, sono i Suns ad uscire nella maniera migliore: Phoenix si ripete ad alti livelli offensivamente già nel terzo quarto e chiude i giochi definitivamente nell’ultimo.

Orlando Magic 115-113 Brooklyn Nets

Vincono in rimonta gli Orlando Magic, espugnando il parquet del Barclays Center. I Nets ipotecano seriamente la vittoria nel terzo quarto, dopo aver guidato praticamente per tutta la partita, avendo un vantaggio di 19 punti. I Magic però non si scoraggiano e, forti di 14 tiri liberi e 9 stoppate (il triplo degli avversari), rientrano in partita. Orlando arriva davanti fino al finale di partita: Prince ha un’occasione da dietro l’arco per il sorpasso ma sbaglia. I Magic rischiano di buttare via tutto quando, sulla rimessa, Markelle Fultz effettua un passaggio oltremisura lanciando la palla direttamente in rimessa sul lato opposto. L’ultima occasione dei Nets, con Prince prima e Dinwiddie (lui fuori tempo massimo) poi è comunque fuori bersaglio.

Miami Heat 119-125 Cleveland Cavaliers [OT]

Incredibile crollo degli Heat, che buttano via una vittoria davvero già ampiamente conquistata contro una delle peggiori squadre di tutta l’NBA. Miami, fino alla fine del terzo periodo, conduce le danze in scioltezza e con grande vantaggio nel punteggio, fino al 94-75. Nell’ultimo quarto però i Cavs tritano gli avversari guidati da uno straordinario Kevin Porter Jr: il punteggio parziale degli ultimi 12 minuti recita 31-12 per i Cavs. Cleveland sta per portare a casa una incredibile vittoria, ma sul tentativo (sbagliato) da 3 di Dragic, Nunn è bravo a rimbalzo offensivo e segna il canestro del 111 pari. Al supplementare Nance Jr e soprattutto Kevin Love sono decisivi, quest’ultimo col tap-in a 10 secondi dalla fine, per la vittoria dei padroni di casa.

Minnesota Timberwolves 123-139 Dallas Mavericks

Tutto facile per Dallas contro Minnesota. I Mavs partono molto forte sul lato offensivo e giocano due primi quarti da almeno 40 punti ciascuno. I T’Wolves riescono a stare al passo solo nel secondo periodo e sono costretti a inseguire, a metà gara, 81-65. Da segnalare una piccola storta subita da Luka Doncic ad inizio partita, che non lo costringe a lasciare il campo ma ne compromette la prestazione. Il resto della partita, per i Mavs, è semplice accademia, con tanti minuti anche per la panchina.