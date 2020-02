NBA, Bradley Beal da record contro i Chicago Bulls: 53 punti per lui

La fantastica prestazione di Bradley Beal contro i Chicago Bulls l’ha fatto entrare nella storia dei Washington Wizards. Beal in 39 minuti ha segnato 53 punti (15-27 dal campo, 5-11 da tre e 18-20 ai liberi), catturato 5 rimbalzi e ha prodotto 4 assist. Così la guardia dei Wizards, grazie ai suoi 53 punti ha raggiunto Gilbert Arenas e Bernard King nel club dei giocatori che hanno realizzato più partite da 50 punti nella storia della franchigia.

Wizards players with multiple 50-point games in franchise history:

Nottata da record per Beal, che oltre essere entrato in un club molto esclusivo, continua a riscrivere la storia dei Wizards. Infatti è da 14 partite di fila che segna più di 25 punti ed è diventato il terzo nella storia della squadra ad avere segnato 35 punti di media in una serie di 14 partite.

The @WashWizards Bradley Beal (53 PTS) has been 🔥:

✅ Third player in team history with multiple 50-point games.

✅ 14 straight 25-point games, tied for the second-longest such streak in team history.

✅ Third player in team history to average 35+ PPG over a 14-game span. pic.twitter.com/4KmlF5ITay

