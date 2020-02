LIVE – Memorial Kobe Bryant: la celebrazione inizierà alle 19.00

Nella giornata di oggi 24 febbraio, allo Staples Center di Los Angeles si svolgerà il memorial pubblico per celebrare Kobe e Gianna Bryant. La data scelta rappresenta simbolicamente anche i numeri di maglia con cui giocavano Kobe e Gianna (24/2, ndr). La ‘celebrazione della vita’, così è stata chiamata, inizierà alle 19.00, ora italiana, e sarà l’occasione per dare l’ultimo saluto all’ex leggenda dei Los Angeles Lakers.

Per partecipare al Kobe Bryant’s Memorial Service sarà necessario acquistare un biglietto i cui proventi andranno alla fondazione “Mamba and Mambacita Sports”. I prezzi dei biglietti, lo ricordiamo, andavano dai 24.02 dollari ai 224 dollari. Saranno tante le persone presenti durante l’evento, mentre non sono previste interazioni con la stampa per il rispetto della cerimonia stessa. Durante la giornata seguiremo live l’evento, riportando i momenti salienti del memorial, tramite contributi e ricordi a partire dalle ore 19.00.

Diretta Streaming del Memorial Pubblico di Kobe Bryant (ore 19.00)

Ore 14

I preparativi della cerimonia stanno per essere ultimati

I preparativi per l’evento stanno per essere ultimati. La cerimonia inizierà alle 10 di mattino, orario locale. Per ragioni di pubblica sicurezza la “celebrazione della vita” di Kobe e Gianna non potrà essere seguita con un maxischermo fuori dallo Staples Center. Le persone senza biglietto sono fortemente esortate a non viaggiare in centro e molte strade intorno allo Staples Center saranno inaccessibili. Questo quanto comunicano gli organizzatori.

