Attraverso un comunicato apparso sul sito internet della franchigia i Los Angeles Lakers hanno ufficializzato l’avvio della procedura di registrazione sulla piattaforma TicketMaster per l’acquisto biglietti in vista del memoriale pubblico dedicato a Kobe e Gianna.

La data simbolica per la commemorazione, come noto, è il 24/02 e la numerologia ritorna anche nelle combinazioni di biglietti in vendita. Presenti pacchetti da $224 – per biglietto singolo o 2×1– e $24.02 dollari. Secondo quanto si apprende dal portale TMZ, che per primo diede la notizia del tragico incidente, le registrazioni effettuate in appena cinque ore hanno toccato quota 88k, ben oltre la disponibilità. Gli utenti con accesso alla vendita pubblica (da mercoledì 19 febbraio), pertanto, verranno selezionati casualmente. Il ricavato della Celebration of Life andrà a sostegno della Mamba & Mambacita Sports Foundation.

Per motivi di ordine pubblico, onde evitare assembramenti, non è prevista la ritrasmissione della cerimonia tramite i maxischermi all’esterno dell’arena. Le forze dell’ordine bloccheranno l’accesso presidiando le strade adiacenti alla struttura.

PRESENZA

I Boston Celtics, che affronteranno i gialloviola il 23 febbraio, hanno già fatto sapere di aver posticipato il volo previsto in modo da poter prendere parte all’evento, ma è lecito attendersi un’ampia mobilitazione da parte della comunità NBA e non solo.

