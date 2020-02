Memorial Kobe Bryant: il discorso di Vanessa Bryant

L’incredibile forza di una donna. Vanessa Bryant, moglie di Kobe e mamma della piccola Gianna, ha parlato durante il memorial pubblico organizzato allo Staples Center. Ventidue minuti di discorso in cui Vanessa ha ricordato entrambi con aneddoti curiosi e amorevoli. Ricordando la vita fuori dal parquet di Kobe e la bellezza di Gigi.

“La mia piccola bimba. Gianna Bryant è un’anima incredibilmente dolce e gentile. Era molto premurosa e mi baciava sempre per la buona notte e mi baciava per il buongiorno. Ci sono state alcune occasioni in cui ero assolutamente stanca di stare con Bianka e Capri, e pensavo che fosse andata a scuola senza salutarmi. Scrivo e dico ‘Nessun bacio?’ E Gianna rispondeva: ‘Mamma, ti ho baciato. Dormivi e non volevo svegliarti.’ Sapeva quanto significassero per me i suoi baci mattutini e serali, ed era così premurosa da ricordare di baciarmi ogni giorno. Era la ragazza di papà, ma so che adorava sua madre e mi mostrava sempre grande affetto, mi diceva che mi amava. Era una delle mie migliori amiche.”

“Adorava cucinare. Adorava regalare un sorriso sul volto di tutti. Lo scorso agosto ha preparato una bellissima torta di compleanno per suo padre. Sembrava decorata in maniera professionale. Ha preparato i migliori biscotti al cioccolato. Le piaceva guardare i programmi di cucina e “Cupcake Wars” con me, e le piaceva guardare “Survivor” e “NBA su TNT” con suo padre. Le piaceva anche guardare i film Disney con le sue sorelle.”

“Gigi era molto competitiva come suo padre, ma aveva una grazia bellissima. Il suo sorriso era come il sole. Il suo sorriso occupava tutto il suo viso, proprio come il mio. Kobe diceva sempre che ero io. Aveva il mio fuoco, la mia personalità e il mio sarcasmo, ed era tenera e amorevole all’interno. Aveva la risata migliore. Era contagiosa. Era pura e genuina.”

“Kobe e Gianna gravitavano naturalmente l’uno verso l’altro. Aveva la capacità di Kobe di ascoltare una canzone e di aver memorizzato tutti i testi dopo aver ascoltato la canzone un paio di volte; era il loro talento segreto.”

“Era un’atleta incredibile. Era brava in ginnastica, calcio, softball, danza e basket. Era anche una ballerina incredibile. Adorava nuotare, ballare e fare salti nella nostra piscina. Gigi adorava le sue danze su TikTok.”

“Gigi aveva fiducia in se stessa ma non in maniera arrogante. Amava aiutare e insegnare cose ad altre persone. A scuola si era offerta agli allenatori di pallacanestro maschile di dare un aiuto alla squadra e dare alcuni suggerimenti, ad esempio su come doveva essere eseguito il triangolo. Era molto simile a suo padre e ad entrambi piaceva aiutare le persone a imparare cose nuove e padroneggiarle. Erano grandi maestri.”

“Gigi era molto dolce. Si assicurava sempre che tutti stessero bene. Ha sempre tenuto unita la nostra famiglia. Amava le tradizioni familiari e la serata dei film per famiglie era importante per lei. Ha sempre cercato tutti. Era molto in sintonia con i nostri sentimenti e voleva il meglio per noi.”

“Gianna era intelligente, sapeva leggere, parlare e scrivere il mandarino, conosceva lo spagnolo e aveva ottimi voti e li ha mantenuti alti anche cercando di diventare una grande giocatrice di basket. Era nel consiglio studentesco. Era l’assistente del regista per la sua recita scolastica proprio come sua sorella maggiore. Non vedeva l’ora di superare gli esami di terza media e di passare al liceo con sua sorella maggiore, Natalia. Sono così felice che le sia stata data l’opportunità di sapere che fosse stata accettata nella stessa scuola superiore. Lei era davvero felice.”

“Gianna ci ha resi tutti orgogliosi e lo fa ancora. Gianna non ha mai provato a conformarsi. Era sempre se stessa. Era una brava persona, una leader, un’insegnante, con indosso una maglietta bianca, leggings neri, una giacca di jeans, Converse bianca alta e una flanella legata intorno alla vita, e con i capelli lisci era tutto il suo stile preferito. Aveva questo swag da quando era bambina. Ha dato i migliori abbracci e i migliori baci. Aveva labbra splendide e morbide come il suo papà. Mi abbracciava e mi stringeva così forte, che sentivo che mi amava e mi piaceva il modo in cui mi guardava. Ci amiamo così tanto. Mi manca tantissimo.”

Era così energica. Non riuscivo a tenere il passo con la sua energia. Mi mancano i suoi dolci baci e la sua intelligenza, e mi mancano il suo sarcasmo e la sua intelligenza, e quell’adorabile sorriso un po’ così, seguito da un sorriso e da un’esplosione di risate. Gigi era il sole. Ha illuminato i miei giorni ogni giorno. Mi manca guardare il suo bel viso.”

“Era sempre così brava. Una seguace delle regole. Sapevo di poter sempre contare su di lei per fare la cosa giusta. Era la figlia più amorevole, la sorellina premurosa e la stupida sorella maggiore. Aiutava spesso a portare la borsa dei bambini e a giocare con loro, e adorava aiutarmi con Bianka e Capri. A Bianka piaceva andare al parco giochi, nuotare e saltare sul trampolino con Gigi. Dicevo a Gigi che pensavo che Coco la considerasse la sua sorella preferita. Capri sorrideva da un orecchio all’altro quando Gigi entrava nella stanza e Capri mi ricorda molto Gianna. Si assomigliano e sorridono con tutto il loro viso – pura gioia.”

“Non potremo vedere Gigi andare al liceo con Natalia e chiederle come è andata la sua giornata. Non abbiamo avuto la possibilità di insegnarle come guidare una macchina. Non sarò in grado di dirle quanto è bella il giorno del suo matrimonio. Non vedrò mai la mia bambina camminare verso l’altare, farla ballare con suo padre, ballare sulla pista da ballo con me e avere dei figli. Gianna sarebbe stata una mamma meravigliosa. Era molto materna da quando era davvero piccola.”

“Molto probabilmente Gigi sarebbe diventata la miglior giocatore della WNBA. Avrebbe fatto un’enorme differenza per il basket femminile. Gigi era motivata a cambiare il modo in cui tutti vedevano le donne nello sport. Ha scritto articoli a scuola a difesa delle donne e ha scritto su come la disparità di retribuzione per i campionati NBA e WNBA non fosse giusta. E sento davvero che ha fatto un cambiamento positivo per i giocatori della WNBA ora, perché sapevano che l’obiettivo di Gigi era quello di giocare alla fine nella WNBA.”

“Sono ancora così orgogliosa di Gianna: è stata gentile con tutti quelli che ha incontrato per tutti i suoi 13 anni che è stata qui sulla Terra. I suoi compagni di classe hanno condiviso molte storie affettuose con noi, e quelle storie mi hanno ricordato che Gianna amava e ha mostrato a tutti che nessun atto di gentilezza è mai troppo piccolo per fare la differenza nella vita di qualcuno. Era sempre, sempre, sempre rispettosa degli altri e dei loro sentimenti. Era una sorella e una figlia bella, gentile, felice, sciocca, premurosa e amorevole. Era così piena di vita e aveva molto di più da offrire a questo mondo. Non riesco a immaginare la vita senza di lei. Mamma, Natalia, Bianka, Capri e papà ti adorano così tanto, Gigi. Mi mancheranno i tuoi dolci baci e il tuo sorriso meraviglioso. Mi manchi tutti, tutti i giorni. Ti amo.”