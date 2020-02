NBA, Super Nicolò Melli contro i Golden State Warriors

Nella notte Nicolò Melli, ala grande dei New Orleans Pelicans, ha segnato ben 20 punti, tirando 6-7 dalla linea da tre contro i Golden State Warriors. Melli, alla sua prima stagione in NBA dopo aver giocato in Europa, sta pian piano dimostrando che il mondo NBA gli appartiene e che non è solo un panchinaro o il vice di Zion Williamson.

All’inizio le difficoltà ci sono state. Dopo l’ottimo esordio contro i Toronto Raptors, Nik ha visto il suo impiego in campo cambiare drasticamente, tanto che alcune partite le ha viste tutte da bordocampo. Però tutte le volte che Alvin Gentry ha dato fiducia a Melli lui l’ha ripagato.

Ora i Pelicans, dopo la vittoria contro la squadra di Steve Kerr, viaggiano col record di 25-32, valevole la 10° posizione nella Western Conference. I Pelicans, dopo l’esordio di Zion, hanno iniziato a trovare il loro ritmo e un possibile ottavo posto non sembra poi tanto un sogno. Però per raggiungere i playoff avranno bisogno dell’aiuto di tutti, anche del nostro Melli.

I 20 punti di Nicolò Melli contro i Golden State Warriors

