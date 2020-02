Mark Cuban multato dalla NBA

Di recente Mark Cuban, estroverso presidente dei Dallas Mavericks, sempre sopra le righe, ha dichiarato:

“Gli arbitri hanno pessime gare, così come le squadre possono avere dei passaggi a vuoto. Ma questo non può essere considerato come il problema di una singola partita. Questa è la stessa schifezza che si vede in campo da 20 anni. Il processo è sempre lo quello: assumere degli arbitri che dicono di sapere a chi si stanno affidando, allenarli e capire dopo due anni che non possono gestire una gara. E dopo tutto questo, ricominciare di nuovo”

La causa scatenante di tutto ciò è stata la gara persa contro Oklahoma City, nella quale c’è, a suo avviso, stato più di un errore arbitrale.

Ebbene il proprietario della franchigia texana dovrà pagare ben 75.000 euro di multa per tali dichiarazioni, che non sono certo piaciute alla Nba, ai quali si aggiungono i 35.000 che invece dovrà pagare l’head coach Rick Carlisle per aver calciato un pallone verso le tribune.

Un dato interessante, riportato dalla testata Espndallas.com, e che ci aiuta a capire meglio il personaggio di Mark Cuban, è il seguente: Da quando egli ha acquisito i Dallas Mavericks il totale delle multe da lui accumulate supera il milione di dollari.

Pensate che questa cifra verrà ulteriormente gonfiata in questa ultima stagione? Stiamo a vedere.

