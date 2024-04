NBA, Stephen Curry premiato come Clutch Player of The Year 2024

Dopo De’Aaron Fox, il primo vincitore di questo particolare trofeo un anno fa, è stato Stephen Curry (298 punti) ad essere nominato come “Clutch Player of the Year 2024″. La giuria lo ha preferito a DeMar DeRozan (272 punti), ma anche a Shai Gilgeous-Alexander (160 punti). Nel “clutch time”, ovvero negli ultimi cinque minuti di una partita in cui la differenza è inferiore o uguale a cinque punti, il leader di Golden State ha comunque messo a segno una media di 4.4 punti (2° in NBA) e 189 punti totali (leader NBA).

Per quanto riguarda il quarto quarto, sono 7.3 punti in media (5° nella NBA) e 506 punti in totale (5° nella NBA). Infine, ai tempi supplementari, ha segnato una media di 8.6 punti (leader NBA) e 43 punti in totale (2° nella NBA). Della stagione di Stephen Curry, conclusasi anzitempo ai play-in, ricorderemo questi pochi canestri particolarmente decisivi, per aiutare gli Warriors a vincere in diverse occasioni: a Oklahoma City a novembre, contro Portland e Boston a dicembre, o addirittura contro Phoenix a Febbraio.

La classifica del premio Clutch Player of The Year 2024

Leggi Anche:

NBA, Joel Embiid da 50 punti abbatte i Knicks e consegna Gara 3 a Philadelphia

Playoff NBA, Miami sbanca Boston e agguanta il pareggio nella serie

Playoff NBA, possibile ritorno di Zion durante la postseason