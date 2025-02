Mercato NBA, Memphis saluta Marcus Smart in una trade a a più squadre

Dopo una sola stagione e mezzo i Memphis Grizzlies salutano Marcus Smart che, a pochi minuti dal gong, approda agli Washington Wizards in una trade a più squadre. Percorso inverso per Johnny Davis e Marvin Bagley III che lasciano la capitale e approdano nel Tennessee. Lascia i Grizzlies anche Jake LaRavia che approda però ai Sacramento Kings, la terza squadra della trade.

In carriera Smart ha vinto il premio di Defensive Player of the Year nella stagione 2021-2022 e nelle 11 stagioni nella lega si è distinto come uno dei migliori difensori di tutta la NBA. Quest’anno ha giocato solamente 19 partite con medie di 8.7 punti, 2.3 rimbalzi, 3.7 assist e 1.2 recuperi. Di seguito tutti i dettagli della trade:

The Wizards are sending Marvin Bagley III to the Grizzlies as part of the deal, sources tell ESPN. Johnny Davis also sent to Memphis. https://t.co/QeEN5HCUGH

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025