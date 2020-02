Mercato NBA, I Los Angeles Lakers valutano di firmare JR Smith

I Lakers vogliono arrivare fino in fondo. A dimostrarlo non solo i risultati sul campo ma anche i rumors che girano attorno alla franchigia losangelina. La squadra di coach Vogel, infatti, è fortemente intenzionata a rinforzare il proprio backourt. Unico vero ingranaggio debole nella macchina giallo-viola.

Dopo le voci di un possibile arrivo di Darren Collison, pare infatti che la società della città californiana stia valutando un altro nome esperto da aggiungere al roster. Stiamo parlando di JR Smith, già compagno di battaglie e vittorie con LeBron James in quel di Cleveland. Nelle prossime settimane il giocatore classe ’85 verrà testato con una serie di workout per capire le sue condizioni fisiche.

Smith è stato tagliato la scorsa estate dai Cavaliers, dopo che la franchigia dell’Ohio non era riuscita a trovargli una destinazione. Nemmeno da free agent però le cose erano migliorate e il giocatore è rimasto fermo per tutta la prima parte di stagione. Ora pare che qualcuno possa dargli un’occasione. Anche perché, al di là di quello che può essere il personaggio, si tratta comunque di un veterano in grado di diventare un’altra arma da tre, oltre a Danny Green, ma essere anche un difensore più che discreto. Tutte doti che fanno comodo come il pane a LeBron e compagni.

In attesa di ulteriori sviluppi sorge spontaneo chiedersi come potrebbe diventare uno spogliatoio che vedrebbe nello stesso momento gente come Cousins, Rondo, Howard e Smith. Difficile anche solo immaginare, figurarsi prevedere.

