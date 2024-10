NBA, Magic Johnson sicuro: Bronny James è il nuovo Alex Caruso

La preseason è finita e Bronny James sa che il resto della stagione si svolgerà principalmente in G-League. Dopo aver firmato un contratto di quattro anni, il figlio di LeBron James non ha ancora il livello per unirsi alla rotazione dei Lakers, ma a 20 anni ha tanto tempo davanti a sé. Soprattutto perché i Lakers sanno essere pazienti con i giovani talenti. Questo è il messaggio che Magic Johnson ha voluto lanciare sui social:

“Bronny James è in buone mani con i Lakers, che sono molto bravi a sviluppare talenti. Tra gli esempi recenti posso citare due giocatori che ho visto con i miei occhi. Si tratta di Alex Caruso e Austin Reaves, entrambi titolari in NBA oggi. Bronny sarà il prossimo.”

Caruso e Reaves non hanno avuto la possibilità di essere arruolati fin da subito in prima squadra o di firmare un contratto quadriennale quando sono arrivati ​​in NBA. Il primo ha iniziato la sua carriera in G-League con OKC Blue , e solo l’anno successivo è riuscito a firmare il primo “two-way contract” con i Lakers. Nel 2018, ancora una volta, è stato ri-firmato con il consueto two-way contract, e solo nel 2019 era riuscito a strappare un modesto biennale da 5.5 milioni di dollari complessivi.

Per Reaves, il viaggio è stato leggermente diverso. È approdato ai Lakers con un “two-way contract” appena lasciata l’università, per poi firmare un vero e proprio biennale da 2.5 milioni di dollari. Rivelazione dei Lakers, la scorsa stagione ha esteso il suo contratto per un totale di 56 milioni di dollari in quattro anni.

