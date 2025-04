NBA, LeBron James elogia Doncic: “È vitale per i Lakers, ci da fiducia”

I Los Angeles Lakers con Luka Doncic, sono tutt’altra squadra rispetto all’inizio di stagione. Dopo la trade avvenuta lo scorso febbraio, i gialloviola hanno avuto ormai un paio di mesi di tempo per apprezzare tutte le qualità dello sloveno. Tra gli elogi al play ci sono quelli di LeBron James che sembra aver trovato il suo erede in gialloviola, nel momento in cui dichiarerà il ritiro. Queste le parole del nativo di Akron sul suo attuale compagno di squadra:

“Ho sempre ammirato i giocatori che sono in grado di infondere tanta fiducia nei compagni da fargli credere di essere dei giocatori migliori di quello che sono nella realtà. Anche a me è capitato di fare lo stesso in passato, per esempio non sarei mai riuscito a trascinare Cleveland alle Finals nel 2006 se non fossi stato in grado di far credere ai compagni di essere migliori di quanto fossero realmente. Luka ha questa capacità, ha imparato a fare questo crescendo in Slovenia e andando a Madrid e cominciando a giocare a un livello professionale già a 13-14 anni e poi ha portato quello stesso stile in NBA fin dal suo primo giorno nella lega”.