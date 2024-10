NBA, Anthony Edwards sicuro: “Vinco il titolo e poi vado in NFL”

Un giorno vedremo mai un giocatore NBA abbandonare la Lega per tentare l’avventura in NFL? A quanto pare, il traguardo non è così impossibile. Infatti, Anthony Edwards, in una recente dichiarazioni ha apertamente sostenuto di voler tentare la carriera nel football americano. Queste le sue parole a riguardo:

“Ho detto ai miei amici che, se vinco un titolo nei prossimi tre o quattro anni, passerò al football.”

Non possiamo fare a meno di pensare a Michael Jordan che ai tempi, stremato dalla conquista del suo primo “Three-peat” e segnato dall’assassinio del padre, aveva deciso di lasciare la pallacanestro per tentare la carriera nel baseball. Fu, oggettivamente, una transizione difficile, senza acuti di rilievo per la leggenda NBA.

Per Anthony Edwards la NFL è sempre stata un obiettivo, e ricordiamo che prima del Draft con i Wolves, aveva confidato di “non essere ancora appassionato totalmente di basket” e che avrebbe preferito essere scelto nella NFL, perché si è sempre divertito di più sui campi da football che sui parquet della NBA.

