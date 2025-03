NBA, Luka Doncic e i Lakers si riprendono in casa contro i Suns

Niente è più comodo della comodità di casa. Dopo che il giro di trasferte di quattro partite si è conclusa con altrettante sconfitte, i Los Angeles Lakers sono tornati alla Crypto.com Arena per affrontare i Phoenix Suns. Ancora senza LeBron James, ma con un Luka Doncic in formato quasi tripla doppia, i gialloviola hanno regolato gli avversari con il punteggio di 107-96.

Brutto primo tempo per “KD” che ha chiuso con un bottino di soli 4 punti con 1/9 al tiro e 3 palle perse. La stella di Team USA è stata fuori dal gioco fino all’intervallo, prima di tornare a fare il suo lavoro durante il terzo quarto: 21 punti e 9 rimbalzi per KD. Dall’altra parte, i californiani hanno chiuso l’emorragia di quattro sconfitte consecutive in trasferta: i giocatori di JJ Redick hanno riacceso la macchina nella spaventosa corsa ai playoff della Western Conference.

Per Doncic da segnalare una prestazione da 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, mentre Austin Reaves ha messo a referto 28 punti, 6 assist e 4 rimbalzi.

