Nuggets, rinnovo quadriennale per Aaron Gordon

Aaron Gordon si lega col doppio nodo ai Denver Nuggets. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, l’ala ex Orlando Magic e le Pepite d’oro hanno trovato l’accordo per una estensione contrattuale di 4 anni e 133 milioni di dollari.

Aaron Gordon’s new deal comes via opting in on his $23 million salary for 2025-26, then three additional years at his maximum salary plus bonuses. Total of $133M. A key member of Denver’s 2023 championship team is now locked in long term. https://t.co/M7x2coMJJm

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 22, 2024