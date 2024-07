Mercato NBA, Bronny James firma ufficialmente con i Lakers: quanto guadagnerà

Meno di una settimana dopo essere stato scelto dai Lakers al 55° posto nel Draft 2024, Bronny James aspettava di scoprire quale contratto avrebbe gli offerto la franchigia. Secondo The Athletic, il figlio di LeBron firmerà a breve un accordo della durata di quattro anno, di cui i primi tre interamente garantiti e il quarto anno in “team option”, per una cifra totale di oltre 8 milioni di dollari. A questo punto, sarà ufficialmente uno dei 15 giocatori nel roster dei californiani.

Una scelta di grande fiducia su Bronny, il quale avrebbe potuto benissimo ricevere un “two-ways contract” dal front office losangelino, come spesso capita con le scelte del secondo giro. Dal punto di vista economico, invece, dobbiamo sottolineare che non esiste un rookie scale contract per le scelte del secondo round, quindi la cifra garantita dai Lakers può essere considerata già di buon livello. Nuovo numero 9 gialloviola, Bronny James dovrà superare la concorrenza di D’Angelo Russell, Austin Reaves, Gabe Vincent, Max Christie, Jalen Hood-Schifino e Dalton Knecht nelle posizioni di 1 e 2.

