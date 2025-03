NBA, i Lakers perdono al buzzer beater contro Chicago. JJ Redick: “Siamo devastati”

Incredibile ma vero. Il giorno dopo che LeBron James è stato l’eroe di Los Angeles con un tiro in buzzer beater che aveva permesso di regolare gli Indiana Pacers allo scadere, nella notte gli stessi gialloviola hanno perso al buzzer beater contro Chicago, a causa di un canestro da oltre metà campo realizzato da Josh Giddey. La cosa incredibile è che i Lakers erano in vantaggio di ben 18 punti ad inizio ultimo quarto e avanti di cinque punti a 12.6 secondi dalla fine dopo due tiri liberi di Austin Reaves. Queste le parole di JJ Redick su quanto visto in campo:

“Cosa proviamo? Devastazione. È un modo orribile di perdere una partita di basket”.

Sanguinosa l’ultima palla persa del match con 6.1 secondi dal termine. LeBron James si è assunto la piena responsabilità in conferenza stampa:

“È stata una palla persa orripilante da parte mia. Detto questo, regalare 44 punti nell’ultimo quarto, indipendentemente da quanti punti possiamo segnare noi, non è un buon ingrediente per il successo. Fortunatamente c’è un’altra partita tra due giorni, meno di due giorni, è così che si va avanti. Questa è la NBA. Non puoi andare a una partita di sabato pensando a cosa è successo giovedì”.

Stessa sensazione di Reaves:

“Mi assumo la stessa responsabilità che sono sicuro si sia assunto lui. Spero che ne parleremo e troveremo una soluzione, così la prossima volta non succederà ancora una cosa di questo tipo. Fa schifo. Probabilmente avevamo un’alta percentuale di possibilità di vincere dopo il mio layup. Non ci sono molti buzzer-beater da metà campo che ti fanno perdere una partita. Ed è semplicemente, è frustrante”.

