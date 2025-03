NBA, LeBron James salva i Lakers con un buzzer beater contro Indiana

LeBron James ha letteralmente salvato i Los Angeles Lakers dalla sconfitta contro gli Indiana Pacers, dopo un difficilissimo ultimo quarto. Il nativo di Akron ha infatti realizzato il canestro della vittoria con pochi decimi sul cronometro, permettendo ai suoi di chiudere con il punteggio di 120-119. Queste le parole di LeBron in conferenza stampa:

“Non ho avuto il tempo di emozionarmi più di tanto perché stavo ancora cercando di capire se il tiro fosse valido o meno. Ma dopo che hanno mostrato il replay, è stato decisamente gratificante”.

Il replay ha confermato che la mano destra di James ha toccato la palla con 0.2 secondi rimasti sul cronometro, correggendo un tiro andato sul ferro di Luka Doncic. La vittoria ha messo fine a una serie di tre sconfitte consecutive per i Lakers e ha interrotto una serie di cinque vittorie consecutive per i Pacers. James ha anche pareggiato Kobe Bryant e Joe Johnson arrivando in seconda posizione per il maggior numero di buzzer-beater vincenti nella storia della NBA (otto), dietro solo a Michael Jordan (nove).

Anche JJ Redick è intervenuto sulla questione:

“Sembrava una partita vinta tre volte e persa tre volte e alla fine ce l’abbiamo fatta. È dura vincere nella NBA. È dura vincere contro una grande squadra come l’Indiana. Francamente, non si parla mai abbastanza di loro a livello nazionale. Sono una squadra di basket fenomenale”.

LA ha vinto entrambe le partite contro Indiana questa stagione. Tutti e cinque i giocatori titolari hanno chiuso in doppia cifra, guidati dai 34 punti di Doncic e dai 24 di Reaves.

Gli sforzi di James nel quarto quarto sono stati preceduti dalla notte offensiva più tranquilla della sua carriera nei tre quarti. Entrando nel quarto, aveva segnato solo tre punti con 0 su 6 al tiro, la prima volta in 1.553 partite di stagione regolare che è stato tenuto senza realizzare alcun canestro nei primi tre quarti.

Leggi Anche:

Mercato NBA, Kevin Durant nel mirino dei Boston Celtics: novità sul possibile trasferimento

NBA, Damian Lillard si ferma a tempo indeterminato: trombosi al polpaccio