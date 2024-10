Dopo un inizio claudicante in questa preseason NBA, Bronny James ha preso un po’ d’aria con una prestazione convincente: nonostante la sconfitta dei suoi Lakers contro Golden State – la squadra di Kerr ha vinto con un distacco di ben 58 punti – Prince James ha registrato 17 punti e 4 rimbalzi in 35 minuti di gioco.

Bronny James pours in 17 PTS, 4 REB, and 3 STL in the @Lakers‘ final #NBAPreseason game! pic.twitter.com/OGVSH00Pex — NBA (@NBA) October 19, 2024

Bronny James: “È bello scendere in campo e pensare solo a giocare”

Una prestazione che tira su di morale Bronny James, colpito dalle critiche dopo le prime uscite in questa preseason NBA: molti hanno aspettative alte su di lui, una pressione che ha creato non pochi problemi al ragazzo. La partita di questa notte è stata una boccata d’aria fresca per James Jr. che, al termine del match, ha commentato così:

“È una sensazione fantastica scendere in campo senza pensare troppo e limitarsi a giocare”

Come scrive Dave McMenamin di ESPN, l’allenatore dei Lakers JJ Redick ha speso qualche parola sul rookie/figlio d’arte giallo-viola:

“Penso che per lui e per tutti i nostri giocatori più giovani, tutti i momenti siano parti importanti della loro crescita. Non solo i momenti belli, ma anche quelli brutti sono opportunità di apprendimento: penso che in questi casi bisogna avere un certo livello di pazienza e ottimismo. Sono molto fiducioso nel livello di lavoro che hanno avuto i nostri giovani. Quindi penso che per lui sia stato bello segnare 17 punti. Non sono minimamente preoccupato sul suo processo di crescita, stiamo cercando di aiutarlo a diventare un grande giocatore di basket“

