Mercato NBA, LeBron James torna ai Lakers: 104 milioni di dollari per lui

Alla fine LeBron James rimarrà ai Los Angeles Lakers. Niente di più scontato per il nativo di Akron che nelle scorse settimane aveva deciso di uscire dal suo precedente contratto per dare ai californiani più margine di manovra sul mercato NBA. La verità è che Klay Thompson ha deciso di firmare per i Dallas Mavericks ed altri obiettivi sono già sfumati. Quindi, ecco che i Lakers e LeBron hanno trovato un nuovo accordo sulla base di un biennale da 104 milioni di dollari, trattasi di massimo salariale.

C’è anche da segnalare che il secondo anno è in player option ed è stata inserita una “no-trade clause”. Verosimilmente, la prossima estate LeBron deciderà se ritirarsi dal basket o continuare per un altro anno. Ovviamente, dipenderà tanto dallo stato fisico dello stesso giocatore, così come dalla possibilità di competere per un nuovo titolo NBA nel 2026.

Leggi Anche:

Kemba Walker, 4 volte All-Star NBA, si ritira dalla pallacanestro giocata

Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2024