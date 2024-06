Mercato NBA, LeBron James rinuncia alla player option da oltre 50 milioni di dollari

L’arrivo di Bronny in gialloviola via Draft è già indizio sufficiente a credere che il futuro di LeBron James non sarà distante da Los Angeles, sponda Lakers. Comunque sia, va registrata la scelta di rinunciare alla player option presente sul suo contratto per la stagione NBA 2024-2025, pari a 51.4 milioni di dollari. Lo riporta Shams Charania di The Athletic.

Dal nuovo accordo economico che verrà rinegoziato dipenderà molto del margine di manovra dei Lakers nella free agency ormai imminente. Se LeBron dovesse trovare l’intesa per una riduzione di stipendio, i Lakers potrebbero verosimilmente sfruttare exception previste dal Salary Cap per portare volti nuovi a roster.

