NBA, Bronny James si presenta ai Lakers: “Giocare con mio padre non era la mia priorità”

Draftato al 55° posto dai Lakers, Bronny James è uno dei primissimi rookie della sua annata a firmare un contratto garantito. È raro che si verifichi per un giocatore del secondo round del Draft. Nella notte, il figlio di LeBron James ha tenuto la sua prima conferenza stampa e sa che la pressione sarà enorme. Per molti tifosi e addetti ai lavori, Bronny è entrato in NBA solo perché è il figlio del nativo di Akron:

“È ovvio che la pressione è amplificata. L’ho già visto sui social media, su Internet e in altri posti in cui la gente diceva che forse non meritavo una possibilità. Ma ho avuto a che fare con queste cose per tutta la vita. Quindi ora non è diverso, ma è un concetto più amplificato, questo è certo. Ma supererò questa cosa.”

Ma perché non restare nella NCAA per perfezionare il suo basket, poiché ha avuto l’opportunità di giocare solo mezza stagione a USC a causa dei suoi problemi cardiaci? Questa la sua risposta:

“Sento che potrei lavorare di più sul mio gioco nella NBA. Sento che mi verrà data l’opportunità di mostrare cosa posso fare perché non ho avuto molte opportunità ad USC. Rob (Pelinka) mi ha detto che qui c’è un ottimo sistema di allenamento e voglio migliorare ogni giorno”.

Mentre LeBron James aveva espresso il sogno di giocare con suo figlio, Bronny assicura di non averne fatto un obiettivo:

“Non avrei mai pensato davvero che avrei giocato con mio padre. È sempre stato qualcosa da considerare, ma non era la mia priorità.”

Quindi, cosa ha imparato da suo padre?

“L’etica del lavoro, l’importanza di venire in palestra ogni giorno con il giusto atteggiamento, ascoltare gli allenatori, essere sempre disponibile a farsi allenare: sono concetti che mi ha inculcato in testa da sempre”

