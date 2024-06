Dopo la scelta di puntare su Bronny James, in casa Los Angeles Lakers è tempo di riconferme: D’Angelo Russell ha scelto di rimanere in giallo-viola, esercitando la player option presente nel suo contratto. Tra i motivi della sua decisione c’è anche l’entusiasmo di lavorare con il nuovo allenatore JJ Redick.

Lakers guard D’Angelo Russell told @JordanRichardSC that he plans to exercise his $18.7 million player option and return for next season https://t.co/twqBxQh1V6

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2024