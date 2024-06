NBA, Bronny James scelto dai Lakers, giocherà con LeBron: le reazioni

Bronny James è stato selezionato ufficialmente dai Los Angeles Lakers alla numero 55 all’interno del Draft NBA 2024. È questo quanto successo nella notte, per la felicità di papà LeBron. Questa sorta di riunione padre-figlio incuriosisce ovviamente i tifosi di tutto il mondo, ma – in qualche maniera – solleva anche qualche interrogativo rispetto alle reali qualità cestistiche di Bronny. Detto questo, la scelta dei Lakers ha comunque destato curiosità anche tra ex giocatori e addetti ai lavori.

Per Dwyane Wade, questa selezione e la prospettiva di vedere James padre e figlio giocare insieme è uno dei “momenti più belli del nostro sport!”. Non si sono mai viste due generazioni della stessa famiglia contemporaneamente all’interno della lega. Anche Magic Johnson ha voluto fare i complimenti:

“Congratulazioni a Bronny James per il suo Draft con i Los Angeles Lakers. Sarà imperdibile vedere Bronny indossare la casacca dei Lakers durante la Summer League di Las Vegas!”

Dejounte Murray ha invece reagito in questa maniera: “LeBron vedrà suo figlio con la sua stessa maglia, è una cosa clamorosa“. Mentre Zach LaVine parla di storia: “Immagina di poter giocare con tuo figlio! È storico, anch’io ho due figli, non riesco a immaginare cosa comporterebbe”.

Lo stesso LeBron James ha postato una foto su Instagram di lui e Bronny molti anni fa, quando “il Re” indossava i colori dei Cavs e LeBron Jr era ancora solo un bambino. Il copy? Semplice:

“LEGACY!!!!!!”

