Mercato NBA, Chris Paul dà respiro agli Warriors: deadline su contratto garantito spostata a domenica 30 luglio

Chris Paul non è nuovo a trasferimenti negli ultimi anni del mercato NBA. L’estate 2024, verosimilmente, porterà a continuare il trend. Secondo quanto riportato da più fonti – Adrian Wojnarowski di ESPN, Chris Haynes di Bleacher Report – il dieci volte All-Star ha manifestato l’intenzione di posticipare la deadline ‘guaranteed’ sul contratto da $30 milioni di dollari per la prossima stagione. In origine prevista per venerdì 28, la scadenza verrà spostata avanti di 48 ore, in coincidenza con l’apertura della free agency, domenica 30 giugno. Gli Warriors possono così esplorare maggiori scenari per valutare l’opportunità di uno scambio.

