Mercato NBA, Tyrese Maxey indiziato per estensione al massimo salariale: oltre 200 milioni di dollari dai 76ers

Tyrese Maxey aveva legittime ambizioni di nomination All-NBA per uno dei tre quintetti stagionali. Così non è stato, ma per l’estensione contrattuale con i Sixers i tempi sembrano maturi. L’indiscrezione trova conferme da parte di Keith Pompey di Philadelphia Inquirer.

Rispetto al quinquennale da 245.3 milioni di dollari potenziali, le cifre al ribasso risultano in ogni caso superiori ai 200 (204.5). Con le NBA Finals all’orizzonte, il mercato NBA entra nel vivo, specialmente per quanto riguarda le estensioni contrattuali.

