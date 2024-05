NBA in lutto: si è spento Bill Walton

La NBA dice addio a uno dei suoi uomini simbolo. A 71 d’età, dopo una lunga malattia, si è spento Bill Walton. Vincitore a tutti i livelli, dal college – con i leggendari Bruins di John Wooden – all’NBA, Walton vinse il titolo con i Trail Blazers (1977) e poi i Celtics (1986).

UCLA mourns the passing of two-time NCAA champion Bill Walton, a Naismith Hall of Fame inductee (1993) and charter member of the @UCLAAthletics Hall of Fame (1984).

— UCLA Men’s Basketball (@UCLAMBB) May 27, 2024