Porzingis atteso in campo per Gara 1 delle NBA Finals 2024

A poco più di 48 ore dalla palla a due della gara inaugurale delle NBA Finals 2024, arriva un nuovo aggiornamento sulle condizioni fisiche di Kristaps Porzingis. Confermata la tabella di marcia del recupero: secondo quanto riporta Shams Charania, il lettone dei Celtics sarà a disposizione di coach Mazzulla per Gara 1. Negli ultimi tre giorni ha partecipato a due sessioni 5-contro-5, da qui l’ottimismo in casa biancoverde. Non è ancora chiaro, specifica l’insider The Athletic, se Porzingis verrà risparmiato, con una restrizione concordata del minutaggio. Va ricordato che il lungo Celtics non disputa una partita dalla Gara 4 di 1° turno Playoff contro i Cleveland Cavaliers.

