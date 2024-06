NBA, Gilbert Arenas contro Curry e Jokic: “Non sono talenti di questa generazione”

Dopo aver sottolineato, non molto tempo fa, che la difese NBA sono diventate più soft a causa della presenza nella lega di giocatori europei, ora Gilbert Arenas ha fatto un ulteriore passo avanti e ha deciso di attaccare sia Stephen Curry che Nikola Jokic. In questo senso, l’ex stella di Washington, ha evidenziato come il play di Golden State e il lungo di Denver non siano talenti generazionali e unici, come invece ha detto di LeBron. Queste le parole di Arenas a riguardo:

“Steph Curry non è un talento generazionale… Generazionale significa che non puoi imitarlo. Non puoi imitare LeBron James. Non si può imitare Victor Wembanyama… Nikola Jokic non è un talento generazionale”.

