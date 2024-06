Draft NBA 2024: Pelicans rimandano la scelta; Lakers in tabellone alla 17

I Los Angeles Lakers recuperano una scelta al 1º giro in occasione del Draft NBA 2024, che si terrà il 26 e 27 giugno, per la prima volta in due serate. New Orleans pare infatti intenzionata a rinunciare ai diritti di scelta nel round inaugurale ereditati dai gialloviola dopo la trade Anthony Davis. Tutto rimandato al 2025. NOLA sceglierà ad ogni modo poco dopo, già quest’anno alla numero 21.

La deadline per formalizzare la rinuncia è fissata alle 5:59 italiane di domenica 2 giugno.

Leggi anche:

Mike Brown estende con i Sacramento Kings, e guadagnerà di più

Record presenze NBA Finals, le squadre con più partecipazioni in assoluto