NBA, buone notizie per i Knicks: Mitchell Robinson torna ad allenarsi con la squadra

Negli ultimi giorni l’infermeria dei New York Knicks aveva portato poche notizie felici. Ieri vi avevamo raccontato la situazione di OG Anunoby e Julius Randle. Il primo si è nuovamente fermato per il problema al gomito, mentre il secondo non scende in campo da mesi. Nella notte italiana coach Tom Thibodeau ha portato però un po’ di buon umore. Ha detto ai giornalisti che Mitchell Robinson è tornato ad allenarsi con i compagni, e tra non molto potremo rivederlo in campo.

È una notizia abbastanza inaspettata, perché Mitchell Robinson era considerato fuori per tutta la stagione. A dicembre, dopo che stava giocando la sua miglior regular season in carriera, si era dovuto sottoporre a un intervento al ginocchio. Il recupero è andato meglio del previsto, e potrebbe tornare in campo ad aprile. Thibodeau ha parlato anche del suo utilizzo, e ha detto che giocherebbe in uscita dalla panchina. Robinson è stato il centro titolare nelle ultime due stagioni, ma vista la sua storia recente di infortuni avrebbe senso prendersi meno rischi possibili.

Prima dello stop per il problema al ginocchio, Robinson stava giocando a un ottimo livello. Le sue capacità di protezione del pitturato sono ben note, e la sua assenza si è fatta sentire per i Knicks. Un altro aspetto del gioco in cui era assolutamente dominante erano i rimbalzi offensivi. In questa regular season aveva una media di 3.5 rimbalzi offensivi a partita, e dopo l’infortunio ci ha pensato Isaiah Hartenstein a lavorare nel pitturato avversario.

Hartenstein ha fatto un ottimo lavoro da centro titolare, e il rientro di Robinson darebbe maggiore profondità a un reparto alle strette a causa degli infortuni. Per i Knicks non è stata una stagione fortunata, ma al momento si trovano quarti a Est con un record di 41-27, e hanno un buon vantaggio sulle squadre della zona play-in.

