Mercato NBA, i Sixers firmano DJ Wilson

Ed ecco il prossimo (anzi l’ennesimo) big man per i Philadelphia 76ers. I Sixers hanno intenzione di ingaggiare con un 10-day contract il lungo DJ Wilson. A riportarlo Shams Charania di The Athletic.

The Philadelphia 76ers plan to sign former Bucks first-round pick DJ Wilson to a 10-day contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 6-foot-10 C/F has averaged 19.4 points, 9.5 rebounds and 4.8 assists for the Osceola Magic in the NBA G League this season. pic.twitter.com/zFtTHa7TMo

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 20, 2024